Der unerklärliche Gesang in der Wüste Gobi
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 6: Der unerklärliche Gesang in der Wüste Gobi
42 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12
Was hat es mit den seltsamen Gesängen auf sich, die die Dünen in der Wüste Gobi von sich geben? Und: In Tunesien begeistert ein spektakulärer Fund die Archäologen. Handelt es sich dabei um die Überreste einer legendären römischen Stadt?
