Verborgene Geheimnisse - Secret Underground

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 26.12.2025
Italiens Supervulkan

Folge 4: Italiens Supervulkan

45 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 12

Erwacht unter Neapel langsam ein Supervulkan aus seinem Jahrtausende langen Schlaf? Rob Nelson und Stefan Burns folgen erschreckenden neuen Beweisen, die belegen sollen, dass die riesigen Phlegräischen Felder in Italien aktiver sind als bisher gedacht. Der letzte Ausbruch vor 200.000 Jahren hatte einen vulkanischen Winter verursacht, dessen Spuren noch immer weltweit zu finden sind ...

