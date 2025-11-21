Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 2: Komische Proportionen
41 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden diesmal von einer Patientin mit einem außergewöhnlichen Wunsch überrascht. Außerdem helfen sie einer weiteren Dame, die eine verpfuschte Schönheitsoperation hinter sich hat. Und Dr. Nassif schenkt einer Patientin nicht nur eine neue Nase, sondern zugleich auch neuen Lebensmut.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH