Traurige Brüste und Nase mit Biss
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 12: Traurige Brüste und Nase mit Biss
42 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Dr. Nassif ist vom Schicksal einer Frau mitgenommen, deren Nase bei einem Unfall völlig zerstört wurde. Dr. Dubrow muss derweil eine Brust-OP bei einer Patientin durchführen. Außerdem sucht ein Internet-Star die Chirurgen auf, um sich einer Kinn-Operation zu unterziehen.
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH