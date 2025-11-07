Zum Inhalt springenBarrierefrei
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Eine Cosplayerin sucht die Ärzte auf, weil ein Implantat in ihrem Hintern verrutscht ist. Dr. Dubrow nimmt derweil eine Brustverkleinerung bei einer Frau vor, deren früherer Chirurg sie ohne ihr Einverständnis operiert hat. Dr. Nassif steht unterdessen vor der Aufgabe, die übergroße Nase einer Patientin zu richten.

