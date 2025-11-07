Willkommen in der UrzeitJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 14: Willkommen in der Urzeit
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Eine Cosplayerin sucht die Ärzte auf, weil ein Implantat in ihrem Hintern verrutscht ist. Dr. Dubrow nimmt derweil eine Brustverkleinerung bei einer Frau vor, deren früherer Chirurg sie ohne ihr Einverständnis operiert hat. Dr. Nassif steht unterdessen vor der Aufgabe, die übergroße Nase einer Patientin zu richten.
Alle 7 Staffeln und Folgen
