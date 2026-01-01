Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 15vom 23.01.2026
42 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden von der Schauspielerin Danielle Milian aufgesucht - die beiden Chirurgen sollen sich um ein kaputtes Implantat und ihren vernarbten Bauch kümmern. Eine Polizistin möchte sich hingegen ihre Nase korrigieren lassen, um ihrer Schwester zu ähneln. Außerdem bekommen sie Besuch von einer Patientin, die ein ganz besonderes Anliegen hat.

sixx
