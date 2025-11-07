Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 2: Künstliche Kurven
42 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Dr. Nassif hilft einer Frau, deren Nase von ihrem Chirurgen durchlöchert wurde und nun im schlimmsten Fall absterben könnte. Währenddessen kümmert sich Dr. Dubrow um eine Patientin, die bereits alles versucht hat, um ihre verpfuschten Brüste zu richten. Außerdem werden die beiden Ärzte von einem Plus-Size-Model aufgesucht, das zu seinem bereits sehr großen Hintern jetzt auch passend große Brustimplantate möchte.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
