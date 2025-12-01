Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Spielplatztrauma und eine winzige Mutter

sixxStaffel 5Folge 4vom 24.12.2025
Spielplatztrauma und eine winzige Mutter

Spielplatztrauma und eine winzige MutterJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 4: Spielplatztrauma und eine winzige Mutter

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow befassen sich mit einem der schwierigsten Fälle der plastischen Chirurgie und versuchen, die Nasenscheidewand eines jungen Vaters zu rekonstruieren. Die Ärzte helfen außerdem einer Patientin nach einer misslungenen Bauchdeckenstraffung und ein Model wünscht sich eine Brustvergrößerung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen