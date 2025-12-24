Nasenbekenntnisse und die letzte RippeJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 6: Nasenbekenntnisse und die letzte Rippe
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Eine junge Frau sucht die Ärzte auf, weil ihr Hintern durch diverse Operationen stark verformt wurde. Eine andere Patientin muss sich entscheiden, ob sie bereit ist, den Preis für eine nagelneue Nase zu bezahlen. Außerdem ist eine Frau aus England zu Besuch in den USA, die eine Rundumerneuerung ihres Körpers möchte - und die sich unter anderem eine Rippe entfernen lassen will.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH