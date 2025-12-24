Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Brustgeschichten

sixxStaffel 5Folge 7vom 24.12.2025
Brustgeschichten

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 7: Brustgeschichten

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Die Chirurgen müssen sich mit einer jungen Frau auseinandersetzen, die süchtig nach Schönheitsoperationen zu sein scheint und eine andere Patientin möchte sich ihre Implantate entfernen lassen. Dr. Dubrow rekonstruiert währenddessen den Körper einer ehemaligen Krebspatientin - doch während der Operationen treten Komplikationen auf.

