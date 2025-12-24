Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 7: Brustgeschichten
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Die Chirurgen müssen sich mit einer jungen Frau auseinandersetzen, die süchtig nach Schönheitsoperationen zu sein scheint und eine andere Patientin möchte sich ihre Implantate entfernen lassen. Dr. Dubrow rekonstruiert währenddessen den Körper einer ehemaligen Krebspatientin - doch während der Operationen treten Komplikationen auf.
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH