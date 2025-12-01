Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Rutschwarzen und Nasenjobs

sixxStaffel 5Folge 8vom 24.12.2025
Rutschwarzen und Nasenjobs

Rutschwarzen und NasenjobsJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 8: Rutschwarzen und Nasenjobs

41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow bekommen Besuch von einem ehemaligen Patienten, der sich weitere Veränderungen an seinem Körper wünscht. Eine junge Frau leidet unter ihren asymmetrischen Brüsten und erhofft sich Hilfe von den Chirurgen. Die beiden Ärzte kümmern sich außerdem um eine Frau, deren Nase bei einem Autounfall stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 7 Staffeln und Folgen