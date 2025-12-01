2,000 CCS und es werden immer mehr?Jetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 9: 2,000 CCS und es werden immer mehr?
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Eine Frau sucht die Ärzte nach einem chirurgischen Unfall auf, um ihre Brüste richten zu lassen. Dr. Dubrow und Dr. Nassif versuchen außerdem, die Nase eines Mannes zu retten, der von seinem Hund gebissen wurde. Zudem müssen sie sich mit einer Patientin auseinandersetzen, die größere Brüste haben möchte - trotz der damit für sie verbundenen Gefahren.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH