Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 10: Downsizing und eine neue Nase
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Dr. Nassif und Dr. Dubrow werden von einer Patientin mit Barbie-Look kontaktiert. Diese empfindet ihre gemachten Brüste mittlerweile als zu schwer, weshalb sie sich eine kleinere Körbchengröße wünscht. Ein weitaus komplexerer Fall erwartet die Ärzte, als sie von einem Polizisten aufgesucht werden, der nach einer Nierenoperation mit einer gigantischen Beule an seinem Bauch zu kämpfen hat. Damit stellt er die beiden Ärzte vor eine ungeahnte Herausforderung ...
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH