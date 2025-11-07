Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 6Folge 11vom 07.11.2025
Folge 11: Reality Stars und ihre Leiden

41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Eine Influencerin kommt mit dem Wunsch nach einem größeren Po in die Praxis der Chirurgen, und eine aus dem Fernsehen bekannte Patientin möchte sich ihre Brüste rekonstruieren lassen. Sie findet diese nach mehreren verpfuschten OPs nicht mehr schön und wünscht sich einen Neuanfang. Dr. Nassif wendet sich außerdem einem jungen Mann zu, dessen Gesicht er nach einem Hundebiss korrigieren soll.

