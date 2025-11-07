Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tolle Tittis

sixxStaffel 6Folge 12vom 07.11.2025
Folge 12: Tolle Tittis

42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Eine Patientin mit außergewöhnlich großen Brüsten kommt in die Praxis der Chirurgen. Nun möchte sie ihren Po an ihre Oberweite angleichen lassen. Dr. Dubrow befasst sich derweil mit einer anderen Frau. Diese hat Probleme mit ihrer linken Brust, die schlaff neben der anderen herunterhängt - was der Arzt richten möchte. Außerdem hat ein Patient von Dr. Nassif den Wunsch, seine Kinn-Implantate anpassen zu lassen, da ihm diese nicht symmetrisch genug sind.

sixx
