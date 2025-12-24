Männerbrust und UnfallopferJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 15: Männerbrust und Unfallopfer
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Eine Patientin, deren Gesicht durch einen Unfall entstellt wurde, sucht die Ärzte auf. Die junge Frau kann aufgrund einer großen Narbe auf ihrer Wange kaum mehr lächeln und wendet sich verzweifelt an Dr. Nassif und Dr. Dubrow. Die Chirurgen sollen außerdem an einer neuen Nase für eine Transgender-Patientin arbeiten, damit diese sich rundum wohlfühlt, und für eine Soldatin mit nur einer Brust stellen die Experten die letzte Hoffnung dar.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH