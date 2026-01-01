Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Schielende Nippel und Kartellhüften

sixxStaffel 6Folge 16vom 21.03.2026
Folge vom 21.03.2026Ab 12

Eine junge Frau kommt mit dem Wunsch nach einem größeren Po in die Praxis. Die Patientin hat zwar bereits mehrere Operationen hinter sich, war aber nie glücklich mit den Ergebnissen. Jetzt erhofft sie sich zufriedenstellende Arbeit von Dr. Dubrow und Dr. Nassif. Die bekommen es derweil auch mit einer verpfuschten Brust-OP zu tun und helfen einer Frau, die aufgrund ihrer missglückten Nasenkorrekturen kaum noch atmen kann.

sixx
