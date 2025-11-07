Schick mir ein Mir-Ohr-AkelJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 17: Schick mir ein Mir-Ohr-Akel
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Die Chirurgen bekommen es mit einem jungen Patienten zu tun, an dessen Ohr eine Geschwulst wächst. Der verzweifelte junge Mann wendet sich nun mit dem Wunsch an die Ärzte, die Fehlbildung loszuwerden. Außerdem korrigieren die Chirurgen den Hintern eines Reality-TV Stars, und eine Frau, deren Brüste bereits mehr als 30-mal operiert wurden, will sich ihre Oberweite nun verkleinern lassen.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH