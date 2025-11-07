Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

sixxStaffel 6Folge 17vom 07.11.2025
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Die Chirurgen bekommen es mit einem jungen Patienten zu tun, an dessen Ohr eine Geschwulst wächst. Der verzweifelte junge Mann wendet sich nun mit dem Wunsch an die Ärzte, die Fehlbildung loszuwerden. Außerdem korrigieren die Chirurgen den Hintern eines Reality-TV Stars, und eine Frau, deren Brüste bereits mehr als 30-mal operiert wurden, will sich ihre Oberweite nun verkleinern lassen.

