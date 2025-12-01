Bye-bye Busen & NasenproblemeJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 21: Bye-bye Busen & Nasenprobleme
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Eine Frau will unbedingt genau so aussehen wie ihr großes Vorbild, weshalb sie die Klinik der Ärzte aufsucht. Die beiden behandeln außerdem eine Patientin, die seit einer Krankheit mit verformten Brüsten leben muss. Diese rauben ihr nicht nur das Selbstvertrauen, sondern fügen ihr sogar Schmerzen zu - Dr. Dubrow ist sich allerdings nicht sicher, ob er in diesem Fall helfen kann. Dr. Nassif steht derweil vor einer schwierigen Nasen-OP.
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH