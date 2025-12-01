Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Bye-bye Busen & Nasenprobleme

sixxStaffel 6Folge 21vom 24.12.2025
Bye-bye Busen & Nasenprobleme

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Eine Frau will unbedingt genau so aussehen wie ihr großes Vorbild, weshalb sie die Klinik der Ärzte aufsucht. Die beiden behandeln außerdem eine Patientin, die seit einer Krankheit mit verformten Brüsten leben muss. Diese rauben ihr nicht nur das Selbstvertrauen, sondern fügen ihr sogar Schmerzen zu - Dr. Dubrow ist sich allerdings nicht sicher, ob er in diesem Fall helfen kann. Dr. Nassif steht derweil vor einer schwierigen Nasen-OP.

sixx
