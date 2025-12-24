Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ein britischer Hintern und türkischer Honig

sixxStaffel 6Folge 3vom 24.12.2025
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Eine Frau wünscht sich nach bereits zwei Eingriffen einen dritten Brazilian Butt Lift - sie möchte aussehen wie Kim Kardashian und sucht deshalb Dr. Dubrow und Dr. Nassif auf. Eine weitere Patientin kämpft mit unebenen Brüsten und möchte mehrere verpfuschte Operationen von den erfahrenen Chirurgen korrigieren lassen. Bei einer Nasen-OP stoßen die Ärzte außerdem auf unerwartete Schwierigkeiten.

