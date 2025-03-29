Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 7vom 29.03.2025
42 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12

Eine Patientin mit einer deformierten Nase sucht Dr. Nassif und Dr. Dubrow auf. Die beiden Ärzte versuchen daraufhin zu retten, was bei mehreren verpfuschten Operationen in den Sand gesetzt wurde. Sie werden außerdem von einer B-Prominenten aus Brasilien kontaktiert, die sich trotz einer Nahtoderfahrung auf dem OP-Tisch erneut unters Messer legen möchte. Zu guter Letzt versuchen die Chirurgen, die entstellten Brüste einer neuen Patientin zu korrigieren.

