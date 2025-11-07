Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 8: Schamhaftes Kinn
41 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Dr. Dubrow und Dr. Nassif bekommen Besuch von einer Patientin, die sie schon einmal behandelt haben. Diesmal sollen die Ärzte ihr auch noch die Brüste verschönern. Ein schwierigerer Fall erwartet die Chirurgen bei einer Frau, der nach einem Hundebiss Haut ins Gesicht verpflanzt wurde - wo ihr nun Schamhaare wachsen. Außerdem sucht ein Patient mit schillernder Persönlichkeit die Praxis auf, um ein so markantes Kinn zu bekommen wie das von Superman.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
