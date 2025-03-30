Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 9: Zombiemöpse
42 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Eine Transgender-Patientin kommt in die Praxis von Dr. Dubrow und Dr. Nassif, um sich die Brüste vergrößern und das Kinn machen zu lassen. Die junge Frau hat zwar schon mehr als eine Operation hinter sich, fühlt sich in ihrer Haut aber immer noch nicht vollkommen wohl und hofft nun auf die Hilfe der Experten. Diese werden außerdem mit dem Fall einer Frau konfrontiert, deren Brustimplantat abhandengekommen ist und die Ärzte müssen erneut eine kaputte Nase retten.
