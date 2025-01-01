Verrückt nach Dir
4 StaffelnAb 6
4 StaffelnAb 6
Verrückt nach Dir
Ruhe ist für Paul und Jamie Buchman ein Fremdwort. Nicht nur, dass das frisch vermählte Paar im turbulenten Manhattan Job und Eheleben unter einen Hut bringen muss. Auch Verwandte, Freunde und die eigene Familienplanung bescheren den beiden Mittdreißigern immer neue Herausforderungen. Ein sympathisches TV-Paar sowie zahlreiche Gastauftritte von Stars wie Andre Agassi und Bruce Willis machten die Sitcom zu einer der beliebtesten TV-Serien der USA.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH