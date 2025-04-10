Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 10.04.2025
55 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Missbrauchsvorwürfe gegen Film-Mogul Harvey Weinstein brachten im Jahr 2017 einen der größten Hollywood-Skandale ans Licht. Immer mehr Opfer berichten von sexuellen Übergriffen. Ob prominent oder weniger bekannt, viele waren seiner Macht schutzlos ausgeliefert. Regisseur Jordan Hill beleuchtet den Fall "Harvey Weinstein" und begleitet die Frauen während des Gerichtsprozesses.

