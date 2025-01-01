Very Good For Hollywood
Folge 3: Das verschwundene Lächeln
49 Min.Ab 12
Druminator Thomas feiert auf einer mexikanischen Party trotz einer Enttäuschung vor Gericht. TikTok Legende Candy Ken muss bei einem spontanen Japan-Trip mit Baby J in die Notaufnahme.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4