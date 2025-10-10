Vier Frauen und ein Todesfall (2/10): NebelsuppeJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
Folge 12: Vier Frauen und ein Todesfall (2/10): Nebelsuppe
In einer Klamm wird die Leiche des örtlichen Bankdirektors gefunden. Bei der Bergtour stürzte er angeblich ab, seine Frau erkennt ihn nur an den neuen Sportschuhen. Die vier Frauen vermuten schnell, dass Gruber keines natürlichen Todes gestorben sein kann. Ihre Nachforschungen bestätigen die Vermutung: Gruber war in dubiose Ostgeschäfte verwickelt, verwaltete fremdes Geld, brachte aber sein eigenes Vermögen rechtzeitig in Sicherheit. Viele Menschen, nicht nur im Ort, scheinen über seinen Tod erleichtert zu sein. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Bettina Redlich (Renate Gruber) Mehdi Nebbou (Ahmet) Peter Weiß (Karl Heinz Gruber) David Knöbl (Rocco) Charly Rabanser (Salchegger) Carl Achleitner (Helmut Bacher) Martin Weinek (Wielander) Gerhard Greiner (Toni Steiger) Sebastian Konrad (Pfarrer) Viktoria Schubert (Isolde Kupfner) Buch: Uli Brée und Rupert Henning Regie: Harald Sicheritz Nach einer Idee von Wolf Haas und Annemarie Mitterhofer Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick