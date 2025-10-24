Vier Frauen und ein Todesfall (4/10): VatermordJetzt kostenlos streamen
Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 1
Folge 4: Vier Frauen und ein Todesfall (4/10): Vatermord
Auf einer Kinderparty im Garten von Sandra und Thomas Mader kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall. Der kleine Lukas spielt mit seinem Vater "Räuber und Gendarm" fuchtelt dabei mit einer Pistole herum, die alle für eine Spielzeugwaffe halten - bis sich ein Schuss löst. Thomas Mader wird tödlich getroffen. Das Entsetzen ist entsprechend groß und unsere vier Frauen stecken mitten im nächsten Fall. Unter Verdacht gerät vorerst das hübsche Aupairmädchen Jeanne, die in ein Eifersuchtsdrama verwickelt scheint. Zwar soll sich Eifersucht als Motiv herausstellen, aber ganz anders als erwartet und ohne Frauen im Spiel. Thomas Mader war Geschäftsführer der Firma "Raffeiner-Wasser", die gewaltige Umsätze mit "belebtem" Wasser geschafft und offenbar ein böses Geheimnis hat. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée und Rupert Henning (nach einer Idee von Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
