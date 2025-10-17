Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 13vom 17.10.2025
Im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt hat der Gründer der Bürgerinitiative "Grünes Dorf Ilm", Blasius Kellhammer, gute Chancen bis er bei einer Wahlkundgebung tot am Rednerpult zusammenbricht. Im Totenschein wird "Pilzvergiftung" als Todesursache stehen. Das können Julie und ihre drei Mitstreiterinnen gar nicht glauben, zumal sich bei genauerem Hinsehen herausstellt, dass sich Blasius Kellhammer in einem chaotischen Beziehungsdebakel zwischen mehreren Frauen befand. Mitten drin die Haubeköchin Susi Sarodnig, an deren Pilzgericht Kellhammer verstorben sein soll und die aufgrund dieser Tatsache vor dem geschäftlichen Ruin steht. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Gaby Dohm (Henriette) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Maria Hofstätter (Trude Kellhammer) Simon Schober (Joey Kellhammer) Fritz Egger (Blasius Kellhammer) Philippa Galli (Christl) Elisabeth Holzmeister (Susi Sarodnig) Elmar Drexel (Scheich) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée und Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

