Villengärten in der Toskana
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Villengärten in der Toskana
Rund um Lucca prägen prachtvolle Villen und Gärten die Landschaft. Besonders hervorsticht die restaurierte Villa Reale in Marlia mit ihren weitläufigen Themengärten und den berühmten Kamelien-Alleen, die einst ein Geschenk des Königs von Neapel waren. Seit dem 18. Jahrhundert verbreitet, wurden Kamelien zu Symbolen patriotischer Ideale. Die Region blickt auf eine lange Tradition der Kamelienzucht zurück, an der Persönlichkeiten beteiligt waren.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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