Viper
3 StaffelnAb 12
3 StaffelnAb 12
Viper
Anfang des 21. Jahrhunderts: Um der wachsenden Kriminalität in der Großstadt Herr zu werden, beauftragt die Polizei den Wissenschaftler Julian Wilkes, ein High-Tech-Auto zu konstruieren. So entsteht "Viper", ein Sportwagen, der sich in eine futuristische Superwaffe verwandeln lässt. Doch der einzige Mann, der die Spezialwaffe beherrschen könnte, gehört zum Syndikat. Man beschließt daher, den Mann umzupolen. Zusammen mit dem Viper-Team nimmt er den Kampf gegen das Verbrechen auf.
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film