Vorstadtweiber Staffel 2
Folge 4: Vorstadtweiber (4/10)
Sabine sucht erneut die Nähe zu Bertram, während Helga vor Eifersucht kocht. Maria und Waltraud treffen sich zum Schwangerschaftsturnen. Dr. Heldt wird mit einem Video vom Datenstick erpresst. Hadrian wird fristlos entlassen und betrinkt sich mit Georg. Die beiden treffen auf Bertram und geraten mit ihm aneinander. Am nächsten Morgen entdeckt Caro den Datenstick und belastendes Videomaterial über Hadrian. Bertram will fliehen – doch dann klingelt es an der Tür. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Seli) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Proschat Madani (Tina) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Julia Stemberger (Sylvia) Michael Masula (Dr. Felix Heldt) Thomas Mraz (Jörg Pudschedl) Peter Marton (Timo) Vicky Nikolaevskaja (Pia) Helene Stupnicki (Chantal Haas) Michael Dangl (Dieter West) Ingrid Burkhard (Agnes) Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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