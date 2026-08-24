Vorstadtweiber Staffel 2
Folge 5: Vorstadtweiber (5/10)
Ein lebloser Körper in Bertrams Pool sorgt für Aufregung: Sabine glaubt, Bertram gefunden zu haben, doch es ist Dr. Heldt, dem sie das Leben rettet. Während Bertram flieht, verlässt Caro Hadrian und findet bei Waltraud Zuflucht. Maria scheitert im Immobiliengeschäft an skrupellosen Delogierungen. Nicoletta und Jörg stoßen bei der Rekonstruktion von Josef Steinbergs Mord auf Waltraud und Minister Schnitzler. Doch dann setzen bei Waltraud die Wehen ein. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Seli) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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