Wanderlust!
Wandern ist jung, grün und gesund. Sonne und Regen auf der Haut, das Aroma von Meer oder Bergwiesen in der Nase. Ein Rucksack und ein paar Wanderschuhe, schon kann es losgehen. Wandern ist ein neuer Trend, fast überall in Europa. Luftbilder zeigen die Landschaft von oben. Nah dran dagegen ist die Wander-Kamera. Sie folgt dem Briten Bradley Mayhew, dem Protagonisten der Sendereihe, bei seinen großen und kleinen Abenteuern.
