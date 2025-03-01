Die Emscher - Das Wunder im KohlenpottJetzt kostenlos streamen
Wasser ist Zukunft
Folge 2: Die Emscher - Das Wunder im Kohlenpott
52 Min.Ab 6
Die Emscher war der dreckigste Fluss in ganz Europa. Ausgerechnet sie wird heute zum Vorbild für Stadt- und Landschaftsplaner in Industrieregionen weltweit.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ARTE