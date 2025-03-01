Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wasser ist Zukunft

Die Emscher - Das Wunder im Kohlenpott

One TerraStaffel 1Folge 2
Die Emscher - Das Wunder im Kohlenpott

Wasser ist Zukunft

Folge 2: Die Emscher - Das Wunder im Kohlenpott

52 Min.Ab 6

Die Emscher war der dreckigste Fluss in ganz Europa. Ausgerechnet sie wird heute zum Vorbild für Stadt- und Landschaftsplaner in Industrieregionen weltweit.

