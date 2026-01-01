Welcome to Demon School! Iruma-Kun
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Welcome to Demon School! Iruma-Kun
Suzuki ist einfach zu gut für diese Welt, der 14-Jährige lehnt keinen Gefallen ab. Doch als er plötzlich von einem Dämon adoptiert wird, der sich als sein "Großvater" entpuppt, landet er mitten in einer Schule voller Monster! Zwischen Höllenunterricht, gefährlichen Mitschülern und seinem Doppelleben als "Undercover-Appetithappen" erwartet ihn das verrückteste Abenteuer seines Lebens.
Genre:Anime
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland