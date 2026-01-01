Weltenbummler
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Weltenbummler
Was tragen Sikhs unter ihrem Turban? Warum erreicht man gläubige Juden und Jüdinnen an einem Samstag telefonisch nicht? Warum finden Buddhisten und Buddhistinnen geboren werden gar nicht so lustig? Die "Weltenbummler" erkunden neue Glaubenswelten, andere Gerüche und Geschmäcker und neue Rituale.
Genre:Spezial, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids
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