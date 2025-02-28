WeltWeit: Grüne Jobs. Mehr als ein Versprechen?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 38: WeltWeit: Grüne Jobs. Mehr als ein Versprechen?
Die Weichen für die Energiewende sind gestellt, auch wenn US-Präsident Donald Trump die Erdöl- und Gasproduktion wieder ankurbeln will und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Green Deal abschwächt. Zu viele Unternehmen haben ihre Produktion bereits auf eine grüne Zukunft ausgerichtet. Politik und Wirtschaft behaupteten stets, die Energiewende schaffe eine Vielzahl neuer Jobs, doch hält dieses Versprechen auch global? Korrespondent Patrick A. Hafner zeigt, wie Kohlearbeiter in Indien die Transformation hin zu einer klimaneutralen Energieerzeugung erleben. Mit dem Bau von riesigen Photovoltaikanlagen will man die vielen Sonnenstunden im Land zur Stromerzeugung nutzen. Vor der Küste Großbritanniens stehen die größten Off-Shore Windfarmen der Welt. Korrespondent Jörg Winter ist in Hull an der Nordsee unterwegs und hat sich die Produktion der Windgiganten angesehen. Korrespondent Benedict Feichtner ist in die nordschwedische Bergbaustadt Kiruna gereist, wo erst vor kurzem enorme Vorkommen Seltener Erden entdeckt wurden. Ein Fund, der Europas Abhängigkeit von China bei diesen essenziellen Rohstoffen für Windräder, E-Autos und LED-Lampen verringern könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick