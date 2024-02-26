Plötzlich verschwunden: Wo ist Jennifer Scharinger?Jetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 1: Plötzlich verschwunden: Wo ist Jennifer Scharinger?
45 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12
Constantin Popa kommt nach Deutschland, um ein besseres Leben zu führen. Dies gelingt ihm auch, doch dann erscheint der Rumäne plötzlich nicht zur Arbeit. Das Einzige, was seit dem 31. Januar 2020 von ihm gefunden wurde: sein gelber Rucksack. Die 21-jährige Jennifer Scharinger hat ihre erste eigene Wohnung, einen sicheren Job und einen festen Freund. Doch seit dem 22. Januar 2018 fehlt von der Österreicherin jede Spur. Wo ist Jenni?
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 Gold