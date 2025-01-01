Wer isses?
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Wer isses?
Woran erkennen Sie eine Buchhalterin? Wie unterscheidet man einen Tattoo-Artist auf Anhieb von einem Zahnarzt? In der neuen Show "Wer isses?" werden die Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall zu konkurrierenden Detektiven. Schaffen sie es mit ihren Promi-Partner:innen, allein anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenheiten der Teilnehmenden zu erraten? Wer das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt das Preisgeld für seinen Publikumsblock.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen