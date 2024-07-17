"Vier Fäuste für einen Topflappen": Frank Rosin gegen Ali GüngörmüsJetzt kostenlos streamen
Wer kocht das Beste für die Gäste?
Folge 2: "Vier Fäuste für einen Topflappen": Frank Rosin gegen Ali Güngörmüs
123 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 6
Nach zwei gemeinsamen Roadtrips durch das Land der unbegrenzten Köstlichkeiten kommt es jetzt zum ultimativen Showdown: Restaurantexperte und Saloon-Löwe Frank Rosin wird von dem Mann herausgefordert, der schneller als sein Schatten kocht: Ali Güngörmüs. Welche Zutat könnten die Spitzenköche spontan auf dreierlei Art zubereiten? Wie schmeckt der wilde Westen? Und darf es für einen Tag am Meer auch die Ruhrpott Currywurst sein?
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© POTATOHEAD PICTURES GmbH