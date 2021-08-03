Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 03.08.2021
118 Min.Folge vom 03.08.2021Ab 12

Heute ist Bastian Pastewka zum ersten Mal Gastgeber einer Quizshow und darf ganz nach seinen Wünschen moderieren. Show-Erfinder Joko Winterscheidt wird somit zum Kandidaten in seiner eigenen Sendung und versucht, seine Show wieder zurückzugewinnen. Doch Joko kämpft nicht allein um die Moderation der Sendung. Auch Shirin David, Teddy Teclebrhan und die Wildcard-Kandidatin Laura wollen Bastian Pastewka die Show abluchsen.

