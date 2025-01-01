Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer stiehlt Shirin David die Show?

Staffel 2Folge 5
Folge 5: Wer stiehlt Shirin David die Show?

113 Min.Ab 12

Heute ist Shirin David zum ersten Mal Gastgeberin einer Quizshow und darf ganz nach ihren Wünschen moderieren. Show-Erfinder Joko Winterscheidt wird somit erneut zum Kandidaten in seiner eigenen Sendung und versucht, seine Show wieder zurückzugewinnen. Doch Joko kämpft nicht allein um die Moderation der Sendung. Auch Bastian Pastewka, Teddy Teclebrhan und der Wildcard-Kandidat Nico wollen Shirin David die Show abluchsen.

