Absurde Spiel-Ideen im Test und neu interpretierte Filmmusik

ProSiebenStaffel 8Folge 3vom 22.09.2024
139 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

Joko Winterscheidt will seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer") und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack"). Die unberechenbare Wildcard: Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt ebenfalls um die Moderation der ProSieben-Show.

