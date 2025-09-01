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Why Women Kill

Der Kuss der blonden Kellnerin

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 01.09.2025
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Why Women Kill

Folge 1: Der Kuss der blonden Kellnerin

47 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Drei Frauen teilen dasselbe Schicksal: den Verrat ihrer Ehemänner. 1963 entdeckt die Hausfrau Beth Ann den Betrug ihres Mannes mit einer blonden Kellnerin, doch sie ringt lange mit der bitteren Wahrheit. 1984 wird die erfolgreiche Business-Dame Simone tief erschüttert, als sie von der Homosexualität ihres Mannes erfährt. Und 2019 muss die Anwältin Taylor ihre offene Ehe neu definieren, als ihre Geliebte Jade bei ihr und ihrem Mann einzieht und alles ins Wanken bringt.

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