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Why Women Kill

Der letzte Tango

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 10vom 01.09.2025
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Why Women Kill

Folge 10: Der letzte Tango

54 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Drei Frauen, drei Schicksale und ein Haus, das zum Schauplatz tragischer Enthüllungen und tödlicher Konsequenzen wird: 1963 rächt sich Beth Ann im neuen Haus für den Tod ihrer Tochter und Robs Affären, indem sie einen Mord provoziert. 1984 hilft Simone ihrem todkranken Mann Karl beim assistierten Suizid - im selben Haus, das nun Hoffnung und Abschied bedeutet. Und 2019 kehrt Jade in das besagte Haus zurück, verletzt Eli und löst ein Handgemenge aus, das in einem Unglück mündet.

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