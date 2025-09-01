Folge 3: Dreier mit Jade
45 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
1963 sitzt Beth Ann betrübt zuhause, während sich Rob unter dem Vorwand beruflicher Verpflichtungen mit April trifft. Um deren wachsende Nähe zu unterbinden, schmiedet die betrogene Ehefrau einen raffinierten Plan. 1984 gerät Simones Geflecht aus Gefühlen für Tommy und Karl zunehmend ins Wanken - eine Veranstaltung bringt die Spannungen endgültig zum Überkochen. Und 2019 kämpft Taylor mit ihrer Eifersucht, als sich ihre Affäre Jade neuen Verbindungen öffnet.
Genre:Schwarze Komödie, Krimi
Altersfreigabe:
12