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Why Women Kill

Koks im Kofferraum

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7vom 01.09.2025
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Why Women Kill

Folge 7: Koks im Kofferraum

48 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

1963 erfährt Beth Ann, dass April von Rob schwanger ist. In ihrer Verzweiflung täuscht sie ihm eine Krebserkrankung vor, um Mitleid zu erregen und ihn an sich zu binden. 1984 enthüllt Simone Karls Homosexualität, um Tommy zu schützen, und wird von ihm nach Paris eingeladen. Und 2019 verfällt Eli trotz längerer Abstinenz erneut den Drogen. Als Taylor einen Entzug fordert und er ablehnt, verlässt sie ihn. Jade bleibt - und versorgt ihn weiter mit Kokain.

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