Wien - Tag & Nacht
1 StaffelAb 12
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Wien - Tag & Nacht
Coole junge Leute, die noch Träume haben, mal verrückt sind und das Leben in vollen Zügen auskosten wollen, stehen bei "Wien - Tag & Nacht" im Mittelpunkt. Sei dabei, wenn sie die wahre Liebe finden, ihren Zielen nachjagen und sich ins pralle Leben stürzen. Oder aber Eifersucht und Missgunst erleben, Tiefschläge erleiden und auch mal ihrem Frust freien Lauf lassen. "Wien Tag & Nacht" zeigt alle Facetten des Lebens.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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