Wien tanzt - Die Musik der Familie StraussJetzt kostenlos streamen
Wien tanzt
Folge 1: Wien tanzt - Die Musik der Familie Strauss
51 Min.Folge vom 31.12.2024
Die Dokumentation „Wien tanzt – die Musik der Familie Strauss“ lädt zu einer faszinierenden Reise durch die Welt der Strauss-Dynastie ein. Von den prunkvollen Neujahrskonzerten in Wien bis hin zu modernen Interpretationen durch Künstliche Intelligenz beleuchtet der Film die universelle Anziehungskraft und zeitlose Bedeutung der Werke von Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn, Josef Strauss und Eduard Strauss. Musikschaffende, Forscher:innen und das Wiener Johann Strauss Orchester geben Einblicke in die reiche Geschichte und lebendige Gegenwart der Strauss-Musik. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wien tanzt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0