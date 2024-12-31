Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien tanzt - Die Musik der Familie Strauss

ORF2Staffel 1Folge 1vom 31.12.2024
Folge 1: Wien tanzt - Die Musik der Familie Strauss

51 Min.Folge vom 31.12.2024

Die Dokumentation „Wien tanzt – die Musik der Familie Strauss“ lädt zu einer faszinierenden Reise durch die Welt der Strauss-Dynastie ein. Von den prunkvollen Neujahrskonzerten in Wien bis hin zu modernen Interpretationen durch Künstliche Intelligenz beleuchtet der Film die universelle Anziehungskraft und zeitlose Bedeutung der Werke von Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn, Josef Strauss und Eduard Strauss. Musikschaffende, Forscher:innen und das Wiener Johann Strauss Orchester geben Einblicke in die reiche Geschichte und lebendige Gegenwart der Strauss-Musik. Bildquelle: ORF

ORF2
